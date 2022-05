Schauspieler lebt seit Jahren in Beuel : Enno Kalisch: „Beuel ist bodenständig und nahbar“

Auf einen Cappuchino im Café Cultura: Schauspieler Enno Kalisch. Foto: Benjamin Westhoff

Interview Beuel Der in Beuel wohnhafte Schauspieler Enno Kalsch spielte zuletzt im Tatort mit. Im Interview spricht er über die Kulturszene in Beuel und seine Geisel-Rolle in der ARD-Krimireihe.