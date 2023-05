Karl Wengenroth ist tot Er war der erste Grüne der Beueler CDU

Karl Wengenroth liebte es, sich für Menschen und für Pflanzen einzusetzen. Der selbstständige Gärtnermeister war bekannt, beliebt und bei seinen „Gegnern“ respektiert. Der 75-Jährige hatte immer eine Meinung, von der er sich nur sehr selten abbringen ließ. Wengenroth lag der Naturschutz so sehr am Herzen, dass er bis ins hohe Alter dafür demonstrieren ging. Zuletzt sah man ihn mit Plakat um den Hals am Rheinufer, als die Stadt Bonn Bäume für die Verbreiterung des Radwegs in der Beueler Rheinaue fällen ließ. Als Vorsitzender der Baumkommission der Stadt Bonn suchte er über Jahre nach Möglichkeiten, das Baumfällen für Bauvorhaben durch eine Umplanung des Bauprojektes zu umgehen.