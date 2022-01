Voller Bürgersteig in Vilich : Erneut quellen die Papiercontainer über

Voller Bürgersteig in Vilich

Wieder stapelten sich Pappe und andere Papierabfälle auf dem Bürgersteig an der Gartenstraße Foto: Rajkumar Mukherjee

Vilich An der Gartenstraße in Vilich quellen die Papiercontainer wieder über. Die Folge: Pappe landet auf dem Bürgersteig, Passanten müssen auf die Straße ausweichen.

Erneut quellen die Papiercontainer des kommunalen Entsorgungsunternehmens Bonnorange an der Gartenstraße in Vilich wieder über. Negativer Effekt: Pappe, die Bürger nicht in die Container stopfen können, landet auf dem Bürgersteig und blockiert diesen. Unweit der Bahnschienen müssen Passanten hier auf die Fahrbahn ausweichen.