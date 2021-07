Leiter verlässt Schule in Oberkassel : Ernst-Kalkuhl-Gymnasium verabschiedet Schulleiter Ulrich Drescher

Oberkassel Eine Ära ist am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Oberkassel zu Ende gegangen: Nicht nur Schulleiter Ulrich Drescher verlässt die Schule, auch drei Lehrer mit zusammengerechnet mehr als 100 Jahren Unterrichtserfahrung gehen.

„Da geht eine Zeit zu Ende, in der ich vieles gestalten und umsetzen konnte, und in der ich vor allem immer das Ziel hatte, zu einer bestmöglichen Bildung, aber auch Lebensertüchtigung unserer Schülerinnen und Schüler beizutragen“, sagte Drescher in seinem Resümee während einer Abschiedsfeier am Donnerstag. Seit 2008 war Drescher Schulleiter am EKG. Sein Referendariat hatte er in Münster absolviert und wurde anschließend in Bad Godesberg eingestellt, bevor er dann an die Privatschule in Oberkassel wechselte. „Die Freiheit der Privatschule empfand ich immer als Triebfeder für ein Plus an Einsatz, an Möglichkeiten, im Sinne einer Bildung zu wirken, die den ganzen Menschen im Blick hat“, sagte der Lehrer für die Fächer Deutsch, Religion und Kunst.