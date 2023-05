Maitradition in Geislar Erst Maipaar, dann Ehepaar

Die Maikönigin ist auch karnevalistisch sehr aktiv: In der Session 2020 war sie als Benita I. Karnevalsprinzessin in Graurheindorf. Zu ihren Hobbys gehört insbesondere der Gardetanz im Karneval. Zurzeit ist sie aktives Mitglied der Tanzgruppe der KG Löstige Bröder in Holzlar. Darüber hinaus gehört sie noch dem JGV Concordia Küdinghoven an.