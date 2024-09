Ein Wochenende des Miteinanders Erste inklusive Pop-up-Kneipe in Oberkassel

Oberkassel · Zwei Tage da und schon wieder weg: So kam die erste inklusive Pop-up-Kneipe in Oberkassel an.

01.09.2024 , 19:00 Uhr

Kneipe für zwei Tage: Die Leute treffen sich im und vor dem Zelt im Bürgerpark. Foto: Abir Kassis

Von Abir Kassis