Flüchtlingshilfe : Es tut einfach gut, darüber zu reden

Küdinghoven Viele Bonner haben seit Beginn des Ukraine-Krieges geflüchtete Menschen bei sich aufgenommen. Sie müssen dabei ganz unterschiedlich Herausforderungen meistern. Bei Netzwerktreffen versuchen sie, voneinander zu lernen.

Sprachbarrieren sind erste Herausforderung

Mehrfach musste sich Alina Kravchenko aus der Ukraine in der Erstaufnahmeeinrichtung Ermekeilkaserne in Bonn vorstellen – versehentlich. Andere berichten von langen Wartezeiten. Was steckt hinter dem Chaos?

Ermekeilkaserne in Bonn : Ukrainerin wird mehrfach zur Registrierung geschickt Mehrfach musste sich Alina Kravchenko aus der Ukraine in der Erstaufnahmeeinrichtung Ermekeilkaserne in Bonn vorstellen – versehentlich. Andere berichten von langen Wartezeiten. Was steckt hinter dem Chaos?

Die vor wenigen Monaten geflüchtete Ukrainerin Anna Tereshchenko gibt ihre Erfahrungen an andere Geflüchtete bei der IHK in Bonn weiter. Sie spricht über die Probleme bei der Arbeitssuche und auf welche deutschen Eigenheiten viele nicht vorbereitet sind.

„Fast alle haben dasselbe Problem“ : Ukrainerin unterstützt Geflüchtete bei der IHK in Bonn Die vor wenigen Monaten geflüchtete Ukrainerin Anna Tereshchenko gibt ihre Erfahrungen an andere Geflüchtete bei der IHK in Bonn weiter. Sie spricht über die Probleme bei der Arbeitssuche und auf welche deutschen Eigenheiten viele nicht vorbereitet sind.

Der berufstätigen jungen Frau ist es ein großes Anliegen, ihrer Familie beim Ankommen in Deutschland so gut es geht zu helfen, doch merkt sie dabei oft, dass sie an ihre Grenzen stößt: „Ich habe mich in den vergangenen Monaten oft schwach gefühlt. Ich wusste, ich muss helfen, aber es gab so wenig, was ich machen konnte“, sagt sie.