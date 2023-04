Alte Tradition des Männerclubs Fällung des Limpericher Maibaums dauert mehr als zwei Stunden

In einem Planwagen auf Holzbänken sitzend, von einem alten Trecker gezogen, kamen die Männer in den Wald gefahren, bestens gelaunt, einen Kasten Bier im Gepäck. Martin Leinen, mit Schnittschutzhose ausgestattet und Motorsäge in der Hand, machte sich über den Baum her. Doch der fiel nicht wie gewollt. Immer wieder mussten alle mit anpacken, Hiefen, Ziehen, Ruckeln. Mehrfach verkeilte sich die Kettensäge. Kein leichtes Spiel, aber eine Gaudi. Die Aktion beanspruchte zwei Stunden. „Ich war schon oft mit, aber so ein Theater hatten wir noch nie“, stellte Frank Walterscheid fest. Er ist seit einem Monat Rentner.