Partnerschaftskomitee Beuel-Mirecourt erhält eine Spende : Fahnen sind wieder vollzählig

Elisabeth Smilie und Thomas Fricke hissen die neue Deutschland-Fahne. Foto: Partnerschaftsverein Beuel

Beuel Kurz vor Ostern wurde die Deutschland-Fahne gestohlen. Jetzt flattert sie wieder am Beueler Rheinufer.

Die Flaggen am Mirecourtplatz sind wieder vollzählig. Das Partnerschaftskomitee Beuel-Mirecourt hat jetzt wieder eine neue Deutschland-Fahne am Rheinufer hissen können. Möglich wurde die Ersatzanschaffung durch das Spendenportal „Hier mit Herz“ der Sparkasse Köln Bonn.

Kurz vor Ostern hatten bislang unbekannte Täter die Deutschland-Fahne gestohlen. Besonders ärgerlich für den Verein, weil er in diesem Jahr alle sechs Fahnen hatte erneuern lassen. Entsprechend frustriert war der Vereinsvorstand um Vorsitzende Regina Haunhorst.

Städtepartnerschaft mit Mirecourt

„Natürlich hoffen wir alle, dass man jetzt auf lange Sicht Freude an den wehenden Flaggen haben wird. Sie sind aktuell ein Zeichen der Solidarität, da eine ukrainische Flagge mit aufgezogen worden ist und natürlich ein stetiger Gruß an unsere Freunde in Mirecourt, mit denen uns eine mehr als 50-jährige Städtepartnerschaft verbindet“, sagte Regina Haunhorst dem GA. Enge Freundschaften und Verbindungen seien in diesen schwierigen Zeiten in Europa wichtiger denn je.

Zum Anhissen trafen sich am Mirecourtplatz Elisabeth Smilie von der Sparkasse Köln Bonn und der „Flaggenbeauftragte“ und erste Stellvertretende Vorsitzenden des Partnerschaftskomitee Beuel-Mirecourt, Thomas Fricke. „Wir freuen uns sehr,“ sagte Smilie, „dass wir auf diese Art und Weise das Engagement des Partnerschaftskomitees unterstützen und würdigen können, indem wir eine neue Deutschlandflagge finanzieren.“

Ukrainische Fahne gehisst

Mitte März trafen sich Mitglieder des Komitees und Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn zum Anhissen am Mirecourtplatz. Das Partnerschaftskomitee zieht die Fahnen eigentlich erst am 8. Mai, am Tag der Kapitulation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg hoch, aber angesichts der dramatischen Entwicklung in der Ukraine hatte der Vorstand entschieden, den Termin vorzuziehen und damit die Solidarität und das Mitgefühl mit der Ukraine zu zeigen.