Polizeikontrollen in Beuel : Fahrer fiel bei Kontrolle gleich mit mehreren Verstößen auf

In der Nacht zu Montag führte die Polizei Kontrollen an der Kennedybrücke durch. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Beuel Alkohol- und Drogentests standen im Fokus der nächtlichen Polizeikontrollen an der Kennedybrücke, die die Polizei in der Nacht zu Montag durchführte. Nur ein Fahrer fiel bei den Kontrollen durch, dafür aber gleich mehrfach.

In der Nacht zu Montag führte die Polizei Kontrollen an der Kennedybrücke mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen am Steuer durch. Die Beamten der Ramersdorfer Wache kontrollierten zwischen 1 und 2 Uhr nachts laut Angabe der Polizei 25 Fahrzeuge. In zwölf Fällen wurden Drogen- und Alkoholtests durchgeführt, die bis auf eine Ausnahme negativ ausfielen.