Fahrradparkhäuser in der City Hier entstehen in Bonn neue Stellplätze für Fahrräder

In Kürze sollen drei Fahrradparkhäuser am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel sowie am Stiftsplatz und am Frankenbad in Bonn in Betrieb genommen werden. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) auf Anfrage mitteilen, befindet sich das Fahrradparkhaus am Konrad-Adenauer-Platz noch nicht in Betrieb, da noch Restarbeiten stattfinden. „Die hauptsächlichen Arbeiten sind aber abgeschlossen, das Parkhaus ist auch bereits abgenommen“, sagte der stellvertretende Pressesprecher Maximilian Mühlens.