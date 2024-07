Fahrradstraßen in Beuel „Da sind Radfahrer die Hauptverkehrsteilnehmer und andere nur Gast“

Viele Verkehrsteilnehmer wissen nicht, was eine Fahrradstraße ist, meint Axel Mörer, Vorsitzender des ADFC Bonn. Immer wieder beschweren sich Autofahrerinnen und Autofahrer über Menschen, die auf dem Rad unterwegs sind und in der Mitte der Straße fahren – ohne an der Seite zu halten, um die Autos durchzulassen. Doch dazu sind sie nicht verpflichtet. Gibt es auf den neuen Fahrradstraßen Probleme? Um ein Stimmungsbild einzufangen, hat der GA die Verkehrssituation auf der Friedrich-Breuer-Straße und der Ringstraße in Beuel jeweils für knapp zwei Stunden beobachtet.