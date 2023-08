Reparaturen selbst machen Fahrradwerkstatt in der Beueler Gesamtschule eröffnet

In Bonn gibt es bereits einige Angebote zur kostenlosen Fahrradreparatur. In der Selbsthilfe-Werkstatt des Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) kann man kostenfrei mit fachkundiger Unterstützung sein Fahrrad reparieren. Nur Ersatzteile müssen bezahlt werden. Die Werkstatt befindet sich in der Tiefgarage im Gebäude Endenicher Allee 60. Auch im Oscar-Romeo-Haus in der Heerstraße 205 kann man in einer Kellerwerkstatt jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr sein Fahrrad selbst flott machen. Diese Werkstatt ist ehrenamtlich organisiert.