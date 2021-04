Telefonbetrüger festgenommen : 81-Jährige Beuelerin trickst falschen Polizisten aus

Beuel Betrüger haben sich am Mittwochabend als Polizisten ausgegeben und wollten so eine 81-Jährige aus Beuel ausrauben. Doch die Seniorin durchschaute das Spiel, sodass die Polizei schließlich zuschnappen konnte.

Dank einer aufmerksamen Seniorin hat die Bonner Polizei nach einem Betrugsversuch von falschen Polizisten am Mittwochabend einen Verdächtigen in Beuel festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, riefen Telefonbetrüger zunächst bei der 81-Jährigen in Schwarzrheindorf an, gaben sich als Polizisten aus und versuchten, die Frau dazu zu bewegen, Bargeld und Wertgegenstände herauszugeben.