Kulturprogramm : Familienkonzert drinnen und draußen geplant

Oberkassel. Das Kulturzentrum in Oberkassel stellt sein aktuelles Programm vor. Trotz Coronakrise heißt es für die Macher: Es geht es weiter.

Abgesehen von der Live-Musik hat das Kulturzentrum Altes Rathaus ein interessantes Angebotspaket für den Rest des Jahres geschnürt. Wer Interesse am kreativen Schreiben hat, ist eingeladen, am Schreibsalon OK von Renate Fröhlig-Striesow teilzunehmen. Termine sind noch am 9.11., 23.11 und am 14.12.. Methoden aus dem Creative Writing und dem biografischen Schreiben werden vorgestellt. Das Kunststudio Oberkassel von Susanne Kress bietet am 31. Oktober malen mit Acryl und Pastellkreide an, am 7. und 14. November steht Tuschezeichnung auf dem Programm.