Siegburger Straße : Familienstreit in Beuel sorgt für Polizeieinsatz

Familienstreit in Beuel sorgt für Polizeieinsatz

Beuel Eine Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seinem Sohn hat in Beuel am Mittwoch für einen Polizeieinsatz gesorgt. Offenbar ging es bei dem Streit um Geld. Die beiden Beteiligten bekamen eine Anzeige.

Gleich mit mehreren Fahrzeugen rückte die Polizei Bonn am Mittwochmittag zu einem Einsatz in einem Wohnhaus an der Siegburger Straße aus. Hier waren gegen 11.30 Uhr zwei Bewohner aneinandergeraten, berichtete Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage des GA.