Festessen für Obdachlose Erst eine Suppe zum Warmwerden, dann die Martinsgans

Sozialarbeiter, die auch im Betreuungszentrum Quantiusstraße und in der Notunterkunft Haus Sebastian im Einsatz sind, sorgten auch dieses Mal wieder dafür, dass sich die Gäste an dem für sie ungewohnten Ort nicht ganz fremd fühlten. „Wir sind so froh, dass der Kleine Senat diesen Abend ermöglicht. Keiner der Gäste könnte sich so eine Mahlzeit leisten. Das ist eine absolute Wertschätzung, die denen heute hier entgegengebracht wird“, sagt Fredebeul. Das Schlimmste für Obdachlose sei, nicht gesehen zu werden. „Hier werden die Leute nicht nur gesehen, sondern empfangen und bedient“, sagt Fredebeul. Die Bedienung der Gäste hatten rund 40 ehrenamtliche Helfer – Mitglieder des Vereins „Der Kleine Senat" – übernehmen. Als Überraschungsgast schaute Sankt Martin vorbei, während die Unkeler Ratsherren die musikalische Begleitung des Abends übernahmen.