Feuer in Bonn-Kohlkaul Feuerwehr kann Übergreifen auf Mehrfamilienhaus verhindern

Ein oder mehrere Feuerteufel haben in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr in Bonn-Kohlkaul in Atem gehalten. Am Finkenweg und der Straße In den Bieshecken standen gegen zwei Uhr größere Müllcontainer in Flammen. Zunächst war die Feuerwehr nur von einem Brand ausgegangen. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle im Finkenweg eintrafen, wurden sie jedoch sehr schnell von Anwohnern darauf aufmerksam gemacht, dass es in der benachbarten Straße In den Bieshecken ebenfalls brannte.