„Mehrere Verfehlungen in jüngster Vergangenheit" : Feuerwehr Bonn äußert sich zur Entlassung von Torben Leskien

Der Platz von Torben Leskien als Löscheinheitsführer bleibt vorerst unbesetzt. Ein Interimschef soll die Vorgänge aufarbeiten. Foto: Benjamin Westhoff

Holzlar Die Entlassung von Torben Leskien als Löscheinheitsführer in Holzlar hat laut der Berufsfeuerwehr Bonn mehrere Gründe. Das ihm zur Last gelegte „Feierabendbierchen“ sei nicht der Grund allein gewesen. Der Interimschef soll nun die Vorgänge in der Freiwilligen Feuerwehr Holzlar aufarbeiten.