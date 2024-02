Krankenhaus in Beuel Leck am Sauerstofftank löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Leck an einem Sauerstofftank des St. Josef Hospitals in Beuel hat am frühen Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Angaben des Einsatzleiters Jochen Stein hatten Anwohner, denen ein Gasaustritt an einem Sauerstofftank aufgefallen war, dies an der Pforte des Krankenhauses gemeldet.