Einsatz in Bonn-Limperich : Feuerwehr löscht Brand in Gartenlaube

In einer Gartenlaube in Bonn-Limperich hat es Montagnacht gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In Bonn-Limperich hat in der Nacht auf Montag eine Gartenlaube gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Verdacht, dass sich noch eine Person in der Laube befindet, hatte sich nicht bestätigt.



Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Montag zum Brand einer Gartenlaube nach Bonn-Limperich ausgerückt. Anwohner hatten den Brand der Laube am Weinbergweg durch Zufall entdeckt, wie es von der Feuerwehr hieß. Zunächst wurde befürchtet, dass sich der Sohn des Eigentümers in der Laube befinden könnte. Das konnte allerdings ausgeschlossen werden, nachdem die Kräfte der Feuerwehr das Gebäude abgesucht hatten.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

(ga)