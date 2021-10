Bonn-Beuel : Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Produktionshalle

Bonn In der Nacht auf Samstag ist die Bonner Feuerwehr zu einem Brand in Bonn-Beuel ausgerückt. Dort brannte der Dachstuhl einer Produktionshalle.

In der Nacht auf Samstag hat es auf dem Gelände der Firma Atlantic GmbH in Bonn-Beuel gebrannt. Dies teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Gegen 3.38 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Brand in der Gartenstraße aus. Dort hatten Teile einer Produktionshalle für Schleifscheiben Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatte das Feuer bereits einen Teil des Dachstuhls erfasst. Rund hundert Quadratmeter der Fläche hatte das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits beschädigt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in dem Gebäude.