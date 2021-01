Feuerwehreinsatz in Beuel : Essen auf dem Herd brannte an

In der Siegfried-Leopold-Straße in Beuel hat Essen auf einem Herd gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Beuel Angebranntes Essen auf dem Herd hat in Beuel einen Feuerwehreinsatz verursacht. Der Bewohner des Appartements war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Angebranntes Essen hat am Sonntagnachmittag in einem Mehrparteienhaus in Bonn-Beuel einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Bewohner des Einzimmer-Appartements an der Siegfried-Leopold-Straße war selbst nicht zu Hause, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.