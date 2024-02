Finale der Weiberfastnacht in Beuel Deshalb sind die Beueler Narren traurig

Obermöhn Ina Harders Bilanz bezog sich nur auf die Jubiläumssession: „Es hat bislang alles geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Beuel hat eine wunderschöne Session mit sehr vielen Höhepunkten erleben dürfen.“ Die Jubiläumsfeierlichkeiten, so Harder, seien aber noch nicht beendet. Am Freitag, 8. März, wird im Stadthaus eine Ausstellung zum Jubiläum eröffnet, am Samstag, 18. Mai, folgt das Jubiläumskonzert am Rheinufer und am 5. September das große Finale im Bayernzelt in Pützchen.