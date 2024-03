Katholikenrat appelliert an Politiker Finanzausschuss soll auf Vertragsstrafe für Caritas verzichten

Der Bonner Katholikenrat appelliert an die Mitglieder des Finanzausschusses, in ihrer Sitzung am Mittwoch, 13. März, gegen die von der Verwaltung vorgeschlagene Vertragsstrafe von 15.000 Euro für die Caritas zu stimmen. Das geht aus einem Schreiben der Vorsitzenden Andrea Honecker an die Mitglieder des Finanzausschusses hervor, das dem GA vorliegt.