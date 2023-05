Königsschießen in Pützchen Finden Schützenvereine noch Nachwuchs?

Bald hängt er wieder in der Luft, der hölzerne Vogel: Am Donnerstag, 18. Mai, versuchen die Schützen der Sankt Sebastianus Bruderschaft Pützchen, ihn beim Königsschießen vom Himmel zu holen. Wann die neuen Majestäten dann gefeiert werden, kann Brudermeister Wilhelm Wester allerdings noch nicht sagen: „Man kann beim Königsvogel nicht so genau sagen, wann der letzte Zipfel Holz herunterfällt.“ Er schätzt, dass gegen 18 Uhr der Bürgerball mit der Siegerehrung starten wird. Das Königsschießen hat in Deutschland eine lange Tradition. Aber wie sieht die Zukunft dieses Brauchtums aus? Gibt es genug Nachwuchs?