75 Jahre Vespa Kübler in Beuel Seiner 150er Vespa hält Bernhard Kübler die Treue

Nach seinem Großvater gefragt, sagt Bernhard Kübler (60): „Er war ein bisschen unheimlich.“ Der zu Kaiserzeiten in Bonn geborene Paul Kübler schien damals für seinen Enkel die Fähigkeit zu besitzen, ihn auch im Schlaf nicht aus den Augen zu lassen. Erst später erfuhr Kübler, dass der Großvater bei Ausübung seines Berufs als Büchsenmacher ein Auge verloren hatte, was durch ein Glasauge ersetzt, auch im Schlaf geöffnet war. Nachdem Paul Kübler aus französischer Gefangenschaft nach Bonn zurückkehrte, konnte er schon 1948 seinen Meisterbrief als Mechaniker an die Wand seines Elternhauses an der Siegburger Straße hängen. „Es war die Zeit“, so Bernhard Kübler, „wo in Beuel noch alles zerstört war, und es nichts zu kaufen gab.“ Sein Großvater habe dann mit der Reparatur von Nähmaschinen und Fahrräder begonnen, die er mit seiner Frau aus den ausgebrannten Häusern holte.