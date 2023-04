Interview mit der Chefärztin des Beueler Krankenhauses Fit für den Frühling mit ausgewogener Ernährung und herzhaftem Lachen

Die eigene Gesundheit ist von vielen Faktoren abhängig: Ernährung, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie das soziale Umfeld haben einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden. 1948 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Weltgesundheitstag ins Leben gerufen, um jährlich am 7. April Gesundheitsthemen in den Mittelpunkt zu stellen. Was jeder tun kann, um seine Gesundheit zu fördern, darüber sprach Gabriele Immenkeppel mit Birgit Terjung, Chefärztin am St. Josef Hospital in Beuel. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin sowie Gastroenterologie und Ernährungsmedizinerin.