Künstlerin Nicola Meurer kehrt heim nach Beuel Fotografin sucht neuen Blick auf Bonn

„Ich habe so ein bisschen vergessen, wie schön Bonn ist“, sagt Nicola Meurer. Rund 25 Jahre lang hat die 1968 in Beuel geborene und aufgewachsene Fotokünstlerin die Veränderungen Bonns nur flüchtig bei Besuchen ihrer Eltern in Ramersdorf oder in Oberkassel wahrgenommen.