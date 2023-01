Bürgerantrag für mehr Lebensqualität : Franziskanerinnenplatz in Beuel soll autofrei werden

Großbaustelle in Vilich : Inklusives Wohnquartier in Beuel wird 2024 fertig Spätestens im Frühjahr 2024 will der Investor Bonava mit der Großbaustelle in Vilich fertig sein. An der Stiftsstraße wird seit 2018 ein inklusives Wohnquartier für Menschen mit und ohne Behinderungen gebaut. Dort entsteht Wohnraum für fast 400 Personen.