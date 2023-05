Später Frost sorgt für Verzögerung Freibäder in Bonn starten erst zu Pfingsten in die Saison

Weitere Bewerber seien aber erwünscht, so Palm. Aushilfen am Beckenrand müssen mindestens den Rettungsschwimmerschein in Silber und einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, beides darf nicht älter als zwei Jahre sein. Auch Kassierer werden gebraucht. Man muss die Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddiensten mitbringen und, so betonte die Stadt in einer früheren Pressemitteilung, ein freundliches Auftreten haben.