Platzkonzert der Rhein-Ahr-Spatzen an St. Adelheid : Freude über Wiedersehen war groß

Platzkonzert der Rhein-Ahr-Spatzen an St. Adelheid

Schatzmeister und Pressewart Frederick Geitel (v.l.), das Schützenkönigspaar Karl-Heinz und Brigitte Schneppensiefen und 1. Brudermeister Willi Wester beim Platzkonzert der Rhein-Ahr-Spatzen an St. Adelheid. Foto: Flick

Pützchen St. Sebastianus Schützenbruderschaft Pützchen feierte Pfarrpatrozinium mit Open-Air-Messe und Platzkonzert. Dabei wurden auch Spenden für die Flutopfer gesammelt.

Blasmusik erklang am Sonntagmittag am Adelheidisplatz: Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Pützchen hatte zum Platzkonzert eingeladen und die Rhein-Ahr-Spatzen spielten auf. Für die Mitglieder der St. Sebastianus-Schützen war es das erste Mal, dass sie nach der Zeit der Kontaktbeschränkungen wieder zusammenkamen.

„Manche hatten wir ein ganzes Jahr nicht gesehen. Da ist die Freude des Zusammenkommens groß“, sagt Frederick Geitel, Pressewart und Schatzmeister der St. Sebastianus-Schützen. Dem Platzkonzert vorausgegangen war eine von Pfarrer Norbert Grund gehaltene Open-Air-Messe vor St. Adelheid. „Ohne die Platzbegrenzung in der Kirche wollten wir mit der Messe unter freiem Himmel mehr Leuten die Möglichkeit bieten, teilzunehmen“, erklärt Geitel. Mit der Open-Air-Messe feierten die Schützen das Pfarrpatrozinium der Pfarrei St. Adelheid.

In Sparschwein wurde Geld für Opfer der Flutkatastrophe gesammelt

Am Wochenende dieses für die Pfarrei wichtigen Datums lädt die Bruderschaft eigentlich auch immer zu ihrem Schützenfest ein, das bereits zum zweiten Mal coronabedingt ausfallen musste. „Wir hatten überlegt, was wir alternativ zum Schützenfest machen können. Um zu zeigen, dass immerhin eine kleine Veranstaltung möglich ist, haben wir das Platzkonzert organisiert“, berichtet Geitel. Coronakonform wurden dabei Anwesenheitslisten geführt und Tische und Stühle so aufgestellt, dass man mit genügend Abstand zueinander dem Konzert lauschen konnte.