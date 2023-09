Freundeskreis Pützchens Markt Günter Dederichs: „Dieser Jahrmarkt hat mein ganzes Leben bestimmt“

In diesem Jahr wird der Freundeskreis, der mittlerweile 450 Mitglieder zählt, auch wieder seine Kinder-Finder kostenlos anbieten. Diese Armbänder können Eltern mit Name und Adresse des Kindes sowie der Mobilnummer der Eltern beschriften. Sollte das Kind im Kirmestrubel verloren gehen, können Eltern und Kinder wieder schneller zusammengeführt werden. Die Bänder sind an den Kirmestagen in der Sonderwache in der Marktschule und an vielen Fahrgeschäften erhältlich.