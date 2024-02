Frida-Kahlo-Schule in Vilich Beuel verliert einen Schulstandort

Vilich · Der Landschaftsverband Rheinland hat entschieden, die Zweigstelle der Frida-Kahlo-Schule in Vilich an den Hauptstandort in Sankt Augustin zu verlegen. Warum?

29.02.2024 , 09:29 Uhr

Die Förderschule in Vilich will der Landschaftsverband Rheinland mittelfristig aufgegeben. Foto: Benjamin Westhoff

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

Der Stadtbezirk Beuel verliert einen Schulstandort: Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat entschieden, mittelfristig die Zweigstelle der Frida-Kahlo-Schule in Vilich an den Hauptstandort in Sankt Augustin zu verlegen.