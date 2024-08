Fall aus Geislar Wer darf die Fläche hinter Grabsteinen nutzen?

Geislar · Auf vielen Friedhöfen werden Pflegeutensilien wie Erde oder Gießkannen hinter Grabsteinen abgelegt. In Geislar sorgt diese Praxis für Ärger. Was auf Bonner Friedhöfen erlaubt ist und was nicht.

27.08.2024 , 15:00 Uhr

Auf dem Friedhof Geislar gibt es Beschwerden über Gegenstände, die hinter Gräbern abgelegt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel