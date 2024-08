Beueler Bürgermeister Friedrich Breuer Ein innovativer Macher, der aneckte

Wer war eigentlich der Mann, dessen Name aktuell wegen des laufenden Verkehrsversuchs in Beuel in aller Munde ist? Die Antwort: Dieser Friedrich Breuer (1860-1941), der einst in der inzwischen nach ihm benannten Straße im Haus Nr. 57 als Bürgermeister wohnte, war auf jeden Fall ein Mann mit Weitblick.