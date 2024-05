Verkehrsversuch in Beuel Wie sich die Verkehrsführung auf der Friedrich-Breuer-Straße ändert

In den Jahren 2022 und 2023 hatte die Stadtverwaltung in einem umfangreichen Beteiligungsverfahren zahlreiche Ideen für die Friedrich-Breuer-Straße entwickelt. Ein zentraler Wunsch aus der Beteiligung war, Veränderungen schrittweise umzusetzen. Die Bezirksvertretung Beuel beschloss im April 2024 in Anlehnung an eine Empfehlung der Stadtverwaltung, die Verkehrsführung temporär zu ändern und die Seitenbereiche der Straße mit mobilen Elementen wie Bänken und Pflanzkübeln aufzuwerten.