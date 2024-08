Projekt Stadt-Terrassen in Beuel „Ein Bonbon für die Gastroszene, aber nicht für uns“

Knallgelb und bequem: Mit den „Stadt Terrassen“ holte die Verwaltung in den vergangenen Wochen südländisches Flair in die Friedrich-Breuer-Straße. Nachdem der Bereich zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Hans-Böckler-Straße während einer Testphase für den motorisierten Individualverkehr gesperrt war, wurden die Seitenbereiche mit mobilen Elementen wie Bänken und Pflanzkübeln aufgewertet. Anfang August endete der Versuch und die „Stadtmöbel“ wurden wie geplant abgebaut. Zuvor waren die Pflanzen aus den Kübeln entfernt worden. Sie werden im Rahmen des Klimaviertels Beuel Mitte weiterverwendet und stehen für ein Gartenprojekt in einer Geflüchteten-Unterkunft in Beuel zur Verfügung. Die Stadtmöbel waren Teil des Projekts Stadt-Terrassen des Zukunftsnetzes Mobilität NRW.