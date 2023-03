Frühlingsfest am Wochenende Beueler Gartenbaumeister gibt Tipps für den Garten

Kissener: Karotten benötigen zum Beispiel hohe Luftfeuchtigkeit, gleichzeitig faulen sie aber, wenn es in ihrer Umgebung zu feucht ist. Für ein optimales Lagerklima legt man Möhren am besten in eine geschlossene Plastikbox, mit einem Küchentuch als Unterlage. Beim Einlagern von Radieschen müssen vorher die Blätter entfernt werden. Doch auch das Grün muss nicht in den Müll wandern, sondern man kann es zu einem leckeren Pesto verarbeiten, wenn es noch jung und frisch ist.