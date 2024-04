Städtebauliche Führung durch Beuel Passt moderne Architektur zum Konrad-Adenauer-Platz?

Bauwerke, historische wie neue, sind wichtige Bezugspunkte für das Selbstbild eines Ortes. Man denke an stadtbildprägende Kirchtürme. In Beuel-Mitte gibt es eine Reihe von Beispielen: Viele sind schön, einige auch unbequem. Die Beurteilung der gebauten Umwelt ist im Fluss, mit der Zeit entstehen neue Blickwinkel und Prioritäten. Viel diskutiert war und ist die moderne Bebauung am Konrad-Adenauer-Platz.