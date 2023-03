Horst Gehrmann verlässt die Stadt Bonn und geht in den Ruhestand : Fünf Stadtoberhäupter waren seine Chefs

Horst Gehrmann auf dem Weg zum Wochenmarkt vor dem Beueler Rathaus. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Ein Gesicht der Stadt Bonn sagt Adieu. Horst Gehrmann geht nach 45 Jahren in den Ruhestand. Das wird mit 200 Gästen im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten gefeiert.

Beuel hat ihn geprägt, Beuel ist sein Lebensmittelpunkt, in Beuel engagiert er sich seit Jahren fürs Brauchtum. Horst Gehrmann ist seit 1. März in Ruhestand und will die jetzt gewonnene Freizeit hauptsächlich in dem „quirligen Stadtbezirk“ verbringen.

45 Jahre lang querte er – manchmal sogar mehrmals täglich – den Rhein, um seinen Arbeitsplatz bei der Stadt Bonn von seinem Wohnort Birlinghoven aus zu erreichen. Die Schreibtische hat er in seinen Dienstjahren oft gewechselt: Mal saß er im Stadthaus, mal im Alten Rathaus. Fünf Stadtoberhäupter hat er erlebt: Von Hans Daniels über Bärbel Dieckmann, Jürgen Nimptsch, Ashok Sridharan bis Katja Dörner.

Im Combahnviertel aufgewachsen

Gehrmann wurde zwar im Februar 1958 in Bonn geboren, aber nach Verlassen des Krankenhauses ging es sofort auf die rechte Rheinseite. Aufgewachsen ist er im Combahnviertel. In der Josefschule erlebte er die Kurzschuljahre, dann ging es zum Kardinal-Frings-Gymnasium.

Am 1. November 1978 begann er als Inspektorenanwärter für den gehobenen Dienst bei der Stadt Bonn. Ein folgenschweres Datum, was sich aber erst viele Jahre später herausstellte. Warum? Am selben Tag startete eine gewisse Monika Frömbgen ihr Berufsleben bei der Bonner Stadtverwaltung. Aus Bekanntschaft wurde Zuneigung. 18 Jahre nach dem Berufsbeginn wurden beide ein Paar. Vor fünf Jahren, am 60. Geburtstag von Horst Gehrmann, heirateten die beiden im Alten Rathaus. Getraut wurden sie vom Chef: Als Standesbeamter fungierte der damalige Oberbürgermeister Ashok Sridharan. „Das Heiratsinstitut Stadt Bonn hatte somit wieder zwei Mitarbeiter zusammengefügt“, scherzt Gehrmann.

Fast 45 Dienstjahre bei der Stadt Bonn

Während Monika Gehrmann bereits im August 2021 in den Ruhestand ging, bewies Ehemann Horst Sitzfleisch und absolvierte fast 45 Dienstjahre bei der Stadt Bonn. Und in diesen Jahren lernte er die Bonner Stadtverwaltung durch und durch kennen, weil er immer wieder seine Posten wechselte. Die letzten Stationen waren: Leiter des Personalamtes, Leiter des Amtes Oberbürgermeister unter Ashok Sridharan und Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion.

Die beiden letzten Aufgaben verraten auch die Parteizugehörigkeit. Gehrmann wurde 1972 Mitglied der Jungen Union, dann der CDU. Geworben haben ihn zwei politische Schwergewichte der Beueler CDU: Ruth und Albert Hieronymi. Erster politischer Einsatz war der Kampf zur Rettung des Mehlem‘schen Hauses. An der Seite von Ruth Hieronymi gelang es, das Gebäude an der Rheinaustraße zu erhalten. Seit Jahren ist dort die Städtische Musikschule Beuel untergebracht. „Immer dann, wenn ich an dem gelben Haus vorbeikomme, verspüre ich ein wenig Stolz, dass wir das damals geschafft haben“, erinnert sich Gehrmann heute.

2024 geht es nach New York