Attraktion am Beueler Rheinufer Für das Riesenrad aufs Frühlingsfest

Rosa Preuß wohnt direkt am Rhein und kann das Riesenrad von ihrem Balkon aus erblicken. „Für zwei Monate sieht das ganz nett aus, länger brauche ich das hier nicht“, sagt sie. Bis Ende Mai soll die neue Attraktion auf Höhe des Parkplatzes an der Rheinaustraße stehen. Also auch bei der Beuler Osterkirmes, die vom 22. März bis zum 2. April läuft. „Es ist echt schön, dass hier mal was los ist in Beuel. Auch mit der Musik“, kommentiert Rosa Preuß das Geschehen auf dem diesjährigen Frühlingsfest.