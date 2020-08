Kommunalwahlkampf 2020 : Für Petra Maur steht die Verkehrswende oben auf der Agenda

Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. In Beuel will Petra Maur (SPD) erste Bezirksbürgermeisterin werden.

Petra Maur (SPD) war von 2009 bis Ende 2018 Mitglied in der Bezirksvertretung Beuel. Dann wechselte sie in den Stadtrat. Sie will erste Bezirksbürgermeisterin von Beuel werden, weil ihr die Arbeit in der Bezirksvertretung großen Spaß macht. Grund: Man ist nah an den Menschen und hat unmittelbaren Einfluss auf den Alltag der Bürger. Sie ist in Remagen geboren, in Bad Neuenahr zur Schule gegangen und Mitte der 1980er Jahre zum Studium nach Bonn gekommen. Seit 2004 lebt sie mit ihrem Sohn in Beuel. Seit 2000 arbeitet sie bei der Telekom, seit 2006 als Betriebsrätin in der Freistellung. Darüber hinaus ist Maur ehrenamtlich in der Gewerkschaft ver.di aktiv. Weil sie gerne lernt und sich weiterentwickelt, hat sie in den letzten Jahren mehrere Fortbildungen gemacht, so zur Mediatorin und zum systemischen Coach.