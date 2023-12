Taten in Beuel Funck-Denkmal in Oberkassel nach Diebstahl repariert

■ Und so ging es weiter: Peter Dirkmann aus Oberkassel hat sich auf die Suche nach Nachkommen von Theodor Funk, der von 1831 bis 1894 in Oberkassel gelebt und als Arzt gearbeitet hat, gemacht. Tatsächlich konnte er in Bonn eine Ur-Enkelin ausfindig machen. „Dann haben wir eine Firma gesucht, die solch ein Bronzerelief anfertigen konnte und haben die Kunstgießerei Friedemann Sander in Küdinghoven gefunden. Die Nachbildung besteht aus Bronzeguss und wurde mit speziellen Verankerungen am Denkmal befestigt“, sagt Dirkmann. Das hat die Firma Karl Jacik aus Königswinter-Oberdollendorf erledigt. Das Fachunternehmen hat dann auch noch das Grabdenkmal mit Spezialreiniger gesäubert und von Grünspan befreit. Der gesamt Schaden beläuft sich auf 4300 Euro.