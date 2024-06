Schöne Orte zum Public Viewing So bereiten sich die Wirte in Beuel auf die EM vor

Beuel · Die EM-Spiele schauen viele Menschen gerne in einer Gruppe. In Beuel gibt es eine ganze Reihe von Orten, wo das besonders viel Spaß macht. Welche Spiele die Gastronomen zeigen und was sie sonst noch planen, um die Fans zu begeistern.

13.06.2024 , 17:15 Uhr

Siniša Slaviček bereitet den Biergarten „Zum Blauen Affen“ auf den Ansturm der Fußballfans vor. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn