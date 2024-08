Vandalismus auf Bonner Anlagen Fußballplatz in Pützchen soll Schutzzaun erhalten

Pützchen · Vandalismus auf den Kunstrasenplätzen in Bonn ist ärgerlich und kostspielig. Fünf Plätze in in der Stadt haben bereits einen Schutzzaun bekommen, aber der ist teuer. Die Verwaltung will dafür von den Vereinen eine Gegenleistung. Jetzt soll der Kunstrasenplatz in Pützchen eingezäunt werden.

19.08.2024 , 11:52 Uhr

Regelmäßig gab es Vandalismus am Kunstrasenplatz der Gesamtschule Beuel. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jutta Specht