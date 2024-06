Erlös der Beueler Nostalgiesitzung Wie der Karneval dem Familien-Momente-Projekt hilft

Die sechste Nostalgiesitzung wird so schnell niemand vergessen, denn es gab starken Schneefall. Man dachte sogar über eine Absage der Sitzung nach, aber bereits am Vormittag rief der älteste Künstler Willi Armbruster (90) an und teilte mit: „Ich komme auf jeden Fall ins Zeughaus. Der Schnee, und sei er noch so hoch, wird mich nicht aufhalten können." Am Ende kamen alle Künstler, und auch die Gäste ließen sich nicht aufhalten – kurzzeitig standen sogar Langlaufskier im Foyer. Durch das Programm führten die drei Senatoren der Sitzung, Hans Hallitzky, Holger Willcke und Ralf Birkner.