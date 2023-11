GA-Veranstaltungen zur Weiberfastnacht in Beuel GA-Talk, Nostalgiesitzung und Wäschmob

▶ Wäschmob: Diese einmalige Aktion ist ein Angebot für alle Freunde der Weiberfastnacht: Am Samstag, 20. Januar 2024, sind vor allem die Beueler und Bonner Damenkomitees – aber auch alle nicht im Karneval organisierten Frauen – aufgerufen, ans Beueler Rheinufer zu kommen. Mitbringen sollen die jecken Weiber jeweils ein weißes Wäschestück und zwei Wäscheklammern. Von der Kennedybrücke in Richtung Süden wird eine Wäscheleine gespannt. Daran sollen die Frauen ihr Wäschestück aufhängen. Ins Guinness Buch der Weltrekorde wird es der Wäschmob nicht schaffen, aber Ziel ist es, dass am Ende der Aktion die längste Wäscheleine im Rheinland am Beueler Rheinufer im Wind flattert. Der Wäschmob dauert von 11.11 bis 13.11 Uhr. Übrigens: Laut der Presseabteilung des britischen Verlags liegt der Weltrekord für die längste Wäscheleine der Welt bei 35.046 Metern. Der Rekord wurde am 16. August 2007 bei einer Veranstaltung von Procter and Gamble in Wenduine in Belgien aufgestellt. Die Beueler Stadtsoldaten werden alle Gäste mit Getränken und Erbsensuppe versorgen. Außerdem wird der Musikzug des Corps für musikalische Unterstützung sorgen.