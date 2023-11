Erfinderin des Schääl-Sick-Quiz Gaby Wilke-Holtheide hat sich schon mehr als 2000 Quizfragen ausgedacht

So viele „Besserwisser“, „Schlaumeier“, „Fragen-Fuzzys“, „Klug-Gewordene“ und „Schlau-Gebliebene“ trifft man selten an einem Ort. Ein verbissener Wettbewerb entsteht beim Schääl-Sick-Quiz, das an verschiedenen Orten in Beuel stattfindet, trotzdem nicht. Das komplette Startgeld der Teilnehmer überweist Schöpferin Gaby Wilke-Holtheide auf das Spendenkonto des GA-Weihnachtslichts. Gabriele Immenkeppel sprach mit ihr über den Erfolg ihres Kneipen-Quiz.