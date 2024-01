Sängerin Nici Kempermann in Beuel Gallionsfigur des Frauenkarnevals

Nach dem launigen Loss mer singe in der Beueler Rheinbrücke steht der nächste Termin auf der linken Rheinseite an: Am Mittwoch, 31. Januar, spielen die Köbesse in The Pub, ehemals Anno Tobak, in der Kölnstraße 47. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf vor Ort.